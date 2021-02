Tra Guardiola e Mourinho ci sono 17 punti in classifica: City-Tottenham 3-0

La tanto attesa 24a giornata della Premier League vedeva lo scontro tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Tottenham di José Mourinho con i due amici-nemici che si sfidavano per la 25a volta in carriera. E per l’11a volta a trionfare è stato il tecnico catalano che con il rotondo successo per 3-0 contro gli Spurs mette una seria ipoteca sul titolo e si mette a distanza di sicurezza dai rivali Jurgen Klopp (con il suo Liverpool sconfitto anche dal Leicester precipitato a -13) e lo stesso Special One (con i londinesi lontani 17 lunghezze dai Citizens).