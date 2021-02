Lutto cittadino a Pragelato (Torino), il paese delle due vittime, travolte da una valanga a Sestriere. Il distacco improvviso di un costone non ha lasciato scampo ai due esperti scialpinisti. “E adesso come faccio? Mi sento un vuoto dentro” dice la moglie di Cala. Gli amici: “Portate da bere per un brindisi in suo onore”.