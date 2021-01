Tragedia in montagna in Valchiavenna: escursionista precipita in un dirupo e muore



Un uomo di 63 anni è morto durante un’escursione sui monti della Valchiavenna, in provincia di Sondrio. L’escursionista è rimasto vittima di un incidente nella zona di Menarola, nella Valle della Forcola: sarebbe precipitato per circa 300 metri in un canale ghiacciato, morendo sul colpo a causa della caduta. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri dai soccorritori.

Continua a leggere Un uomo di 63 anni è morto durante un’escursione sui monti della Valchiavenna, in provincia di Sondrio. L’escursionista è rimasto vittima di un incidente nella zona di Menarola, nella Valle della Forcola: sarebbe precipitato per circa 300 metri in un canale ghiacciato, morendo sul colpo a causa della caduta. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri dai soccorritori.