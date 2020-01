Tragedia sulle Alpi Apuane, cadono da una parete: morti due giovani

Ancora una tragedia in montagna. Questa volta sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara, al confine con la provincia di Lucca. Due giovani, un uomo e una donna, sono morti dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, in una zona particolarmente ripida.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino con l’elicottero Pegaso 3, decollato da Massa Cinquale. E’ in corso il recupero delle salme. I due escursionisti – secondo il racconto di alcuni testimoni che li avrebbero visti cadere – erano partiti da un rifugio vicino e stavano camminando quando sono improvvisamente caduti. Le due vittime sarebbero state legate l’una con l’altra. Uno dei due deceduti sarebbe di nazionalità statunitense.

I dettagli sono emersi dal Soccorso alpino e speleologico della Toscana che ha diramato la notizia via Twitter: “Due escursionisti sono morti mentre percorrevano la Cresta del monte Sella, nella zona fra la Garfagnana e Massa. Sono caduti per diversi metri. È intervenuto il Soccorso Alpino con l’elicottero e squadre. È ancora in corso il recupero delle salme”.

A settembre 2019 nella zona c’era stato un altro lutto. Un turista tedesco cinquantenne era caduto non lontano da passo Fiocca, nel comune di Vagli, in provincia di Lucca. I soccorritori hanno prima individuato un bastoncino e poi hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo sotto la neve.