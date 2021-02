La vittima è Alessio Massaro, quarantaduenne di Montebelluna, in provincia di Treviso, che in sella alla sua bici da corsa stava percorrendo i tornanti che portano alla vetta del monte Grappa. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto si sarebbe trattato di uno scontro frontale che non ha lasciato scampo al ciclista veneto.