Trenord, sciopero martedì 9 febbraio: possibili disagi dalle 9 alle 17, i treni garantiti

Secondo sciopero in due giorni per il settore dei trasporti pubblici. Oggi, martedì 9 febbraio il sindacato Or.S.A. ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 09 alle ore 16:59. Trenord spiega saranno garantiti tutti i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria FerrovieNord, compresa la direttrice Brescia-Iseo-Edolo, i treni delle linee “S1, S2, S4, S9, S13 e S50”, e il servizio da e per l’aeroporto di Malpensa.