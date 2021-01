La Prefettura ha rigettato il ricorso dell’anziano di 81 anni multato lo scorso novembre perché seduto su una panchina in una piazza di Treviglio, in provincia di Bergamo, a leggere il giornale in piena zona rossa. Per la Prefettura l’uomo non era residente nel Comune. Così ora il pensionato dovrà pagare i 400 euro di multa più un supplemento di 9 euro per aver perso il ricorso.