Truffe online, arriva la finta promozione di “Poste Italiane”. L’allerta della Polizia postale

Allarme truffa online. La Polizia postale invita i cittadini a prestare attenzione ai tentativi di truffa che arrivano attraverso messaggi che invitano a cliccare per ricevere gratis un costosissimo Iphone 11 Pro. In realtà sono “specchietti per le allodole” di hacker e truffatori telematici La Polizia Postale ha pubblicato un nuovo post sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia ”, con lo screenshot di uno dei tipici annunci che corrono in rete sotto l’apparente ma falso marchio di Poste Italiane che promuoverebbe addirittura una competizione tra i suoi clienti che potrebbero vincere l’ultimo Iphone. Da qui l’invito a prestare massima attenzione e a non partecipare al concorso.

