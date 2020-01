Tuffo di Capodanno, in centinaia sfidano il gelo per il bagno del primo gennaio

Una tradizione che ripete in tutta Italia e anche in Calabria : quello del tuffo di Capodanno, quando a mezzogiorno degli impavidi nuotatori, e di qualsiasi età, osano sfidare il gelo del mare del primo gennaio “armati” del solo costume da bagno e si tuffano così nelle acque freddissime. È accaduto di nuovo, nonostante le temperature gelide, in diverse province della regione: a Catanzaro lido dove in memoria dell’indimenticabile Sergio Mirante in centinaia hanno sfidato le temperature pungenti. Anche Crotone non è voluta essere da meno: 118 i coraggiosi bagnanti fuori stagione per la 22ma edizione del tuffo promosso da Enzo Colosimo. Numerosissimi anche gli impavidi reggini datisi appuntamento per la 49ma edizione del tuffo Mimì Fortugno e che senza timore alcuno hanno affrontato le acque antistanti il lido comunale.