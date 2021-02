C’era anche Claudio Nanni, il marito accusato di omicidio, ai funerali di Ilenia Fabbri, la donna assassinata a coltellate in casa sua a Faenza. Defilato, per evitare i fotografi e i media, era presente anche lui, oggi indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota.