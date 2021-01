Nel finale di partita l’arbitro Maresca ha estratto due cartellini rossi: uno per Antonio Conte e uno per Gabriele Oriali, entrambi allontanati per proteste. Per tutta la partita, l’arbitraggio non è mai incappato in errori clamorosi ma a far perdere la pazienza ai nerazzurri è stato l’atteggiamento permissivo davanti alle perdite di tempo nei minuti di recupero.