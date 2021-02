Ufficio Postale di Sant’Elia: dal 16 febbraio aumenteranno i giorni di operatività

In riferimento all’articolo dal titolo “Ufficio postale Sant’Elia, Pitaro presenta una seconda istanza” del 28 gennaio scorso, Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Sant’Elia di Catanzaro dal 16 febbraio aumenterà i giorni di operatività rispettando i seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, ed il sabato fino alle 12.45.

L’Azienda precisa che l’attuale pianificazione di apertura degli uffici postali è comunque temporanea ed è stata adottata in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus. A Catanzaro oggi sono comunque operativi 15 uffici postali, di cui 13 dotati di sportelli automatici Atm, in funzione h24 e sette giorni su sette.

In questa fase di emergenza sanitaria, tuttavia, si raccomanda di utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi di Poste quali la rete degli sportelli automatici Postamat, le app BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it, rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili.