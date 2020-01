Uil rinnova le cariche, annunciato il coordinatore regionale: è Tiziano De Santis

La Uil – sindacato di ispirazione confederale guidato dal Segretario Generale Antonio Lanzilli, che supera già di ben oltre 2500 unità fra i poliziotti di tutta Italia , ha realizzato uno dei poli più importanti dell’intero comparto sindacale della Polizia di Stato con numeri ben oltre le 16mila unità. In Calabria la scelta di nuovo coordinatore è ricaduta su Tiziano De Santis, nome ben noto agli addetti ai lavori. Proveniente dalla provincia di Vibo Valentia ma operante a Reggio Calabria. “La Calabria ha sempre dimostrato una certa attenzione al nostro mondo sindacale, e i colleghi, vista anche la frammentazione territoriale, e di conseguenza anche degli uffici, hanno sempre voluto sentire vicini a sé le nostre sigle – dice il neo Coordinatore Regionale della Uil Sicurezza – in questo momento c’è tanta voglia di sindacato, soprattutto nell’ottica più costruttiva del termine stesso. Con la riapertura dei concorsi hanno avuto accesso (e stanno ancora avendone) numerosi giovani, i quali spesso si trovano ad avere a che fare con diverse problematiche, legate spesso alla difficile, ma al contempo interessante, realtà operativa di questa regione, a cui spesso non fa da contraltare una situazione strutturale e logistica di uguale livello. Su questi perni inizia la nostra attività, con la garanzia della ricerca sempre e continuamente, in tutti gli uffici, della massima trasparenza ed eguaglianza”. Un programma quindi ricco di spunti interessanti “esatto, e parallelamente una ristrutturazione di alcune cariche importante è necessaria. Infatti a breve avremo i nomi dei neo segretari Generali di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, che si andranno ad affiancare al segretario Generale di Cosenza, Vincenzo Rodi, che ad oggi ha fatto già un lavoro eccezionale. E in tutto ciò i numeri ci stanno dando ragione”.