Ultras: trailer film originale Netflix

Napoli. A quasi cinquant’anni Sandro è ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che è bellissima e non ha paura di niente.

Il film è scritto dallo stesso Lettieri insieme a Peppe Fiore , e ha come protagonisti Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e Antonia Truppo . Le musiche di Ultras sono di Liberato .

Alla regia Francesco Lettieri , autore di oltre sessanta videoclip (per Liberato, Calcutta, Emis Killa, Thegiornalisti, Motta e molti altri che hanno ottenuto 160 milioni di visualizzazioni complessive) e qui al suo esordio con un lungometraggio.

Primo teaser ufficiale di ULTRAS , film originale Netflix in associazione con Mediaset , prodotto da Indigo Film , che uscirà in alcuni cinema selezionati il 9, 10 e 11 marzo e sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo .

