La Regione Lombardia, come comunicato dal suo presidente Attilio Fontana e dal suo assessore al Welfare Letizia Moratti, invierà un contingente di “19 sanitari, di cui sette medici anestesisti/rianimatori e un pneumologo, e undici infermieri delle Asst lombarde” in Umbria per aiutare la regione nella battaglia contro il Covid-19.