Umbria Jazz 21: si arricchisce la line up

Umbria Jazz 21 a Perugia dal 9 al 18 luglio: si arricchisce la line up del festival con altri grandi nomi

Dopo lo stop forzato di tutti i grandi eventi targati UJ del 2020 torna a luglio il festival per eccellenza, a Perugia dal 9 al 18 luglio.

Non sarà ovviamente un’edizione come quelle a cui siamo abituati, ma è un segnale forte di ripresa e di ritorno graduale alla normalità, che è la cosa di cui abbiamo tutti più bisogno dopo oltre un anno di sacrifici.

Questa ripartenza serve anche a sottolineare il ruolo che il jazz, la musica e la cultura hanno sempre nella valorizzazione e promozione dell’Umbria a livello turistico.

E sarà senza dubbio di aiuto per agevolare la ripresa di un settore così duramente colpito.

Oltre ai nomi già annunciati saranno in programma a UJ21 anche il quartetto di Billy Hart con Ethan Iverson, Enrico Rava in duo con Fred Hersch, Cécile McLorin Salvant con Sullivan Fortner, Imany Voodoo Cello, Paolo Fresu con l’omaggio a David Bowie, Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, Quinteto Astor Piazzolla, Edmar Castaneda/Gregoire Maret Duo, Danilo Rea, Gino Paoli & Funk Off.

www.umbriajazz.it