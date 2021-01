Marito e moglie, 67 e 66 anni, provenivano dalla provincia di Wuhan in Cina e viaggiavano in Italia alla scoperta delle città d’arte quando avvertono i sintomi del coronavirus. Trasferiti allo Spallanzani risultano positivi: esattamente un anno fa i primi casi positivi al Covid-19 in Italia e le nostre vite cambiavano.