Il 26 gennaio 2020 in un indicente con il suo elicottero, Kobe Bryant muore insieme a sua figlia Gianna e altre sette persone. Quella notizia ci addolora e sgomenta, ma non dura un attimo come tante altre notizie che ascoltiamo ogni giorno. Quella morte fa iniziare uno dei tempi più angosciosi della storia dell’uomo contemporaneo e la sua eco rimbomba ancora oggi.