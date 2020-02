UN MANIFESTO PER SIDERNO La proposta del giornalista Rai Enzo Romeo in vista delle prossime elezioni comunali

di Gianluca Albanese

SIDERNO – A fine anno i sidernesi torneranno alle urne per

eleggere, dopo due anni di commissariamento del civico consesso per infiltrazioni

mafiose (il secondo consecutivo) i propri rappresentanti in seno alla giunta e

al consiglio comunale. E se sono già avviate da tempo le trattative (informali

e sottotraccia) tra alcuni soggetti politici cittadini, anche fuori dal novero

dei partiti e dei movimenti c’è chi formula proposte programmatiche, avvia

tavoli di discussione (anche virtuali) e immagina un futuro migliore che sappia

restituire Siderno alla sua tradizione democratica e al ruolo di primissimo

piano che ha sempre avuto nel comprensorio e in tutta la Calabria.

Uno di questi è un sidernese illustre, che vive a Roma da

decenni ma torna spesso nella sua cittadina d’origine per trascorrere le ferie coi

propri cari, tra un giro in bicicletta, i bagni al mare e qualche presentazione

dei suoi apprezzatissimi libri. Ci riferiamo al giornalista del Tg2 della RAI

Enzo Romeo, che mantiene inalterato il legame con Siderno e coi sidernesi tanto

da coinvolgere alcuni contatti telefonici nella lettura di un vero e proprio “Manifesto

per Siderno”, in cui compie un’analisi storica delle criticità attuali e delle

ragioni che le hanno determinate, fino a formulare una proposta unitaria per il

prossimo appuntamento elettorale, al fine di restituire la normale agibilità

democratica e il diritto all’elettorato attivo (e passivo).

Un manifesto che – va detto – sta già riscuotendo parecchio

interesse e che ha già dato la stura a un dibattito che però riteniamo vada

esteso oltre al gruppo ristretto di destinatari originari, fino a coinvolgere l’intera

comunità cittadina.

Ecco perché Lente Locale intende sottoporlo alla vostra

lettura integrale.

“UN MANIFESTO PER SIDERNO

Da oltre vent’anni Siderno sta

vivendo un declino senza precedenti. Le cause sono tante: di tipo economico,

politico e sociale. Fattori locali e regionali si sono assommati agli effetti

di una globalizzazione non governata e alle conseguenti crisi nazionale e

internazionale. Le prossime elezioni sono l’occasione per tentare di invertire

la rotta, ma serve uno sforzo collettivo, mettendo in secondo piano le visioni

di parte in vista della realizzazione del bene comune, che è quello di

garantire un futuro dignitoso alla nostra Città.

La cornice storica

Per capire come si è arrivati a

questa condizione di emergenza occorre fare, pur rapidamente, un’analisi

storica. La nostra cittadina aveva una vocazione essenzialmente industriale e

commerciale, a cui si univa anche una buona attrattiva turistica. Già dalla

metà dell’Ottocento, con l’espandersi della Marina, Siderno era divenuta il

punto di riferimento per gli scambi commerciali dell’intero comprensorio,

grazie anche all’approdo per i navigli, che aveva creato un legame speciale

soprattutto con Amalfi. Il commercio si proiettava al Nord Italia e all’estero,

attraverso la fiorente attività di raffinerie d’olio, pastifici, fabbriche di

laterizi, piccole industrie per la lavorazione del legname, della liquerizia e

della radica per pipe. L’industria si raccordava con l’agricoltura (soprattutto

ulivi e agrumi), che era ancora una voce importante per l’occupazione. Inoltre,

era andato man mano crescendo il settore terziario con l’apertura di scuole e

uffici. Siderno offriva piena occupazione non solo ai propri cittadini, ma a

molti abitanti dei paesi viciniori, che la consideravano una piccola Milano.

Nel secondo dopoguerra, infine, c’era stata la presa di coscienza delle

potenzialità turistiche, culminata con la costruzione del Lungomare, il primo

dell’intera costa jonica.

Fino agli anni Sessanta tutto

questo aveva permesso un progresso più o meno armonico. C’era una zona

industriale (quella a nord della stazione ferroviaria) con fabbriche, fornaci,

oleifici, manifatture varie; c’era un centro cittadino con palazzetti a uno o

due piani, uniformi dal punto di vista architettonico; c’erano i quartieri

legati alla pesca (Sbarre e Santa Caterina); c’era il vecchio capoluogo di

Siderno Superiore, bisognoso di interventi di restauro ma sostanzialmente

intatto nella sua struttura originaria; c’erano le tante e popolose contrade

sparse tra orti, vigneti e giardini; e c’erano infine ampie aree di verde

agricolo a ridosso del nucleo urbano, il più ampio dei quali era il Feudo, che

faceva da cuscinetto con la vicina Locri.

Negli Anni Ottanta la

tumultuosa ma disordinata crescita socio-economica e il boom edilizio resero

urgente una riorganizzazione complessiva del territorio comunale. Dopo lunghe

lotte era stata ottenuta l’apertura dell’Ospedale civile, mentre si

moltiplicavano i cantieri per la costruzione di nuovi edifici abitativi, spesso

realizzati in condizioni di abusivismo. Si arrivò così all’approvazione del

Piano regolatore, che prevedeva una zona di espansione industriale in contrada

Pantanizzi (alle spalle della Fabbrica D’Agostino) e una zona turistica dal

lato opposto del centro urbano (intorno all’Hotel President). Purtroppo, il

Piano ben presto fu ampiamente emendato per avallare lo status quo che

intanto si era creato con la collocazione abusiva di edifici di civile

abitazione e di strutture a uso commerciale o di artigianato.

Ciò ha favorito il disordine

urbanistico, mentre la mancanza di un progetto di sviluppo ha provocato

un’involuzione in senso anarcoide del tessuto cittadino. Le attività

industriali si sono via via ridotte o sono scomparse (basti citare l’Oleificio

Romeo e il cementificio D’Agostino), mentre si è cavalcata l’onda

consumistico-commerciale, ma senza incanalarla in un alveo che garantisse

continuità. Il nuovo commercio sidernese, sviluppatosi a fine millennio, non è

stato più sostenuto dalla produzione industriale e manifatturiera, né è stato

finalizzato all’esportazione (come s’era fatto nei tempi passati), ma si è

retto sul consumo interno, presupponendo un retroterra economico che si andava

invece 2

sfaldando rapidamente. Un apparente benessere, frutto della

momentanea circolazione di denaro, dovuta spesso ad attività illecite, ha dato

per qualche anno l’illusione che si potesse ottenere per vie traverse ciò che

non si riusciva più a raggiungere attraverso la strada principale, fatta di

fatica e di lavoro. Il risveglio è stato duro e tuttora ne paghiamo le

conseguenze.

I

commissariamenti

Tutto questo

ha favorito l’espandersi di zone grigie in cui è difficile distinguere il

lecito dall’illecito. Le conseguenze, sul piano amministrativo, sono state

disastrose e hanno portato a ben tre commissariamenti del Consiglio comunale

per infiltrazioni di stampo mafioso, in base all’art. 143 del Testo unico degli

Enti locali (d.lgs. 267/2000). Ci sono procedimenti giudiziari e amministrativi

in corso e quindi è giusto non addentrarsi troppo nel campo dei giudizi. Si

possono, però, fare due considerazioni.

La prima

riguarda lo Stato, che non deve limitarsi a provvedimenti punitivi, ma ha il

dovere di accompagnare con adeguati strumenti di sostegno il Comune in

difficoltà. Il ripetuto ricorso all’istituto del commissariamento rischia di

produrre un’ulteriore perdita di senso civico tra la cittadinanza e di

indebolire de facto il sistema democratico. Perché dovrei andare a

votare, se il rappresentante che eleggo è poi sistematicamente sostituito da un

commissario prefettizio?

La seconda

considerazione riguarda, invece, tutti noi. È tempo di accettare la sfida della

legalità, uscendo dagli equivoci ed eliminando ogni comportamento che offra

contiguità e dia spazio agli ambienti della ҆ndragheta o di altre consorterie

arbitrarie. Non si tratta di promuovere una crociata o una sorta di “guerra

civile” tra i cosiddetti buoni e i cosiddetti cattivi, ma di far capire a

ciascuno che la crescita economico-sociale condotta col malaffare è illusoria e

trascina in un vicolo cieco anche coloro che ne tirano le fila.

Per superare

lo scollamento tra cittadinanza e rappresentatività istituzionale dobbiamo

riscoprire il senso delle cose. Il Comune rimanda allo stare insieme e il

Municipio (da munia, doveri, oneri e capĕre, prendere, assumere)

è il luogo dove la comunità è amministrata. La stessa funzione del Sindaco (da syn,

con, insieme, e díkē, giustizia) è orientata all’onesta e sana

convivenza civile.

Le nuove

prospettive

Non è questo

il momento di parlare di programmi. Si può adesso solo accennare agli ambiti di

impegno più urgenti. A cominciare dal quello culturale e pedagogico. La rinata

attività della Biblioteca comunale, per opera di un gruppo spontaneo di

cittadini, e la costituzione di comitati per la salvaguardia della salute

pubblica sono l’esempio di una partecipazione “dal basso” fondamentale per una

svolta positiva.

Nuova

attenzione va riservata all’attività scolastica. Se Siderno avrà buone scuole –

dalle materne alle superiori – dove si insegna (anche l’educazione civica!) con

serietà e abnegazione, allora ci sarà una speranza in più di cambiare le cose.

Auspicabile, nella prospettiva di un’inversione di mentalità, il risveglio

dell’associazionismo: culturale, religioso, sportivo. Tutti, per la propria

parte, possono contribuire alla “promozione umana” della nostra Città, in un

momento così cruciale e delicato.

Un cenno va

fatto all’emergenza ambientale: vanno eliminate le aree di abbandono e degrado,

alcune centralissime, come la zona dell’ex Pastificio Cataldo e dell’ex

industria Materazzi; va perfezionata la raccolta dei rifiuti, da una parte

migliorando il servizio offerto dalla società appaltatrice e dall’altro

individuando gli evasori; va garantita la pulizia delle acque marine, elemento

indispensabile, oltre che per la salute pubblica, per la salvaguardia

dell’attività turistica; vanno messe in sicurezza le falde acquifere di

Pantanizzi e smaltiti definitivamente i velenosi residui di lavorazione dell’ex

fabbrica chimica BP; va eliminato l’inquinamento olfattivo prodotto dalla

discarica di 3

contrada San Leo, anche a costo di chiedere la chiusura

definitiva del sito; va riattivata la Diga, che da oasi di verde pubblico si è

trasformata in area di pubblico abbandono.

Guardando più

in prospettiva, va ripresa l’idea di una “confederazione” amministrativa con i

Comuni vicini, superando campanilismi anacronistici e prendendo atto della già

avvenuta conurbazione. La trasformazione della nostra Provincia in Città

metropolitana ha fatto sì che le attenzioni e le risorse tendano a concentrarsi

sul capoluogo reggino, lasciando indietro le zone considerate periferiche, come

l’alta fascia jonica, peraltro suddivisa in tanti centri, quasi tutti di

piccole dimensioni. Fatta salva l’azione dell’Associazione dei Comuni della

Locride, sarebbe lungimirante pensare a un’area metropolitana

Siderno-Locri-Grotteria-Marina di Gioiosa per dare più peso alle istanze

comprensoriali e armonizzarle meglio.

Toccherà ad

altri, a tempo debito, stilare una lista di priorità per mettere in atto un

piano strategico di interventi.

L’urgenza

di una grande coalizione

Abbiamo

davanti un puzzle da ricomporre e dalla capacità di rimettere insieme i pezzi,

per riportare l’immagine alla sua armonia, dipenderà anche la possibilità per

Siderno di riavere prospettive di occupazione e rilancio.

Occorre a

questo punto una grande coalizione cittadina, così come richiesto dalla

situazione particolare di emergenza che stiamo attraversando, abbandonando

temporaneamente le categorie di maggioranza ed opposizione, per coagulare il

sostegno di tutti – partiti politici, forze sociali, singoli cittadini – verso

l’obiettivo di salvare la nostra Città. Il momento è arrivato in cui le gravi

emergenze del territorio vanno affrontate senza gabbie ideologiche e con un

impegno trasversale. Di fronte alle sfide che attendono Siderno si possono

mettere insieme, in nome del bene comune, l’umanesimo cristiano, il solidarismo

di matrice socialista e il liberalismo moderato. Non è più tempo di navigare a

vista, approdando qua e là, di favore in favore, e accontentandosi del piccolo

cabotaggio. Questo andazzo ha solo impoverito Siderno e ne ha depauperato le

risorse. Bisogna adesso sciogliere la vela grande e riprendere il largo.

Altrimenti detto, è necessario riappropriarsi della politica, intesa nella sua

accezione più alta, di servizio alla res publica prima che di luogo dove

si esercita il potere. La nostra Città attende un segnale, che dimostri che –

nonostante tutto – si può guardare con fiducia l’orizzonte, si possono ancora

spendere tempo ed energie per realizzare il sogno di una Città prospera ed onesta.

Quando tutto

sembra venir meno ci si aggrappa anche ai simboli. Siderno ne ha uno bellissimo

nel suo stemma e nei suoi colori: tre stelle luminose sulle onde del mare

azzurro. La stella centrale è una cometa, simbolo della direzione da seguire.

Non è un caso, forse, l’assonanza tra l’emblema cittadino e lo stupendo

medaglione d’oro conservato al Museo archeologico di Locri, rinvenuto molti

anni fa nelle campagne di Siderno Superiore. Il reperto risale ai primi secoli

del cristianesimo ed è una delle più antiche rappresentazioni dell’adorazione

dei Magi. Quella figura custodisce le nostre radici e, al contempo, ci dà

un’indicazione programmatica: mettersi in cammino dietro alla buona stella per

giungere alla meta della salvezza. C’è un detto autoironico dei sidernesi:

“Siderno inizia col sì e finisce col no”. Ribaltiamone il significato: Siderno

inizia col sì al cambiamento per dire no al degrado

e alla decadenza.

Rendiamoci

tutti protagonisti di questo sì, di quest’inizio di tempi nuovi,

guidati dalla speranza che qui e ora sia possibile costruire un domani per noi

e per i nostri figli.

Enzo Romeo”.

Fin qui la

proposta di Enzo Romeo, che riteniamo vada tenuta nella debita considerazione e

che merita un supplemento di riflessione.

Lente Locale