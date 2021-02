Nzambi Matee ha solo 29 anni e ricicla la plastica per realizzare mattoni da costruzione più resistenti del cemento. La giovane donna di Nairobi è riuscita a inventare un nuovo modo modo per convertire i rifiuti in materiali sostenibili e con la sua startup Gjenge Makers produce blocchi da costruzione leggero e a basso costo fatti di plastica riciclata.