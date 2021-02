Il Gruppo Bjarke Ingels sta per completare The Spiral, la torre per uffici alta 300 metri che rivoluzionerà lo skyline di Manhattan a New York. Il nuovo grattacielo introduce una spirale nel cielo del quartiere in rapido sviluppo di Hudson Yards di New York ed è caratterizzato da una serie di terrazze e giardini pensili che squarciano le facciate dell’edificio e offrono una vista mozzafiato sulla Grande Mela.