Una super Poseidon abbatte il Trani 3 a 0

Arriva la prima vittoria per la Poseidon Crotone che si impone in casa contro il Trani. Un incontro molto combattuto vista la vittoria del secondo set per 25/23 per il Crotone. Mister Asteriti sceglie di schierare in posto 4 Cesario e Cosentino (9 punti) che sono molto efficaci, limitando gli errori, buona la prestazione del Libero Tardini. Il primo set mostra un grande equilibrio tra le due formazioni fino a 11-10. Il Trani prova a forzare gli attacchi di De Toma 6 punti e De Kunovich 9 punti per restare a galla ma la Poseidon diretta in maniera egregia da Pioli che potendo contare su una ricezione di altissimo livello soprattutto di Cesario che chiuderà con un ottimo 90% in ricezione e un bottino di 12 punti risultando alla fine MVP dell’incontro.

Chiuso il primo set con un secco 25-20 il Trani rientra in campo con una verve diversa, il Crotone rintuzza gli strappi fino a passare in vantaggio 21/16, time out di mister mazzola che porta i frutti sperati grazie alla sua migliore giocatrice Binetti (13 punti) che da sfoggio di colpi in attacco di alta classe, il Crotone sembra soffrire quando il punteggio passa da 22/20 time-out Crotone a 23/22 altro time out Crotone, la tensione fa commettere qualche errore in più alla macchina quasi perfetta della Poseidon, sul 24/23 la ricezione di Cesario in mano al palleggio di Pioli permette un primo tempo siderale di Anselmo (6 punti) che piazza a terra il set-ball liberando l’urlo di gioia delle sirene. In tasca il primo punto stagionale mister Asteriti al cambio campo indica la linea da seguire dal punto di vista tattico, chiede a Pioli di affidarsi a Mega in giornata felice (top scorer con 18 punti) ed allo stesso tempo trova una super Gambuzza (10 punti) il Crotone vola via subito piazza palloni break che lasciano al palo il Trani che subisce mentalmente facendo di errori in battuta e ricezione la prestazione, 8/5 16/13 21/15 sono i parziali inalterati fino a fine set con in campo una sola squadra e con il match chiuso con l’ennesimo muro out di Cesario che suggella la sua prestazione.

Mister Asteriti: prestazione buona risultato giusto, complimenti alle ragazze per la settimana di allenamenti e per la prova di oggi. La strada è quella giusta per cui c’è da lavorare pensando una gara alla volta. Ci godiamo la vittoria e da martedì sposteremo l’attenzione alla prossima avversaria.

3^ GIORNATA GIRONE M2

