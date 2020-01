“Uno di voi” al Teatro Martinitt di Milano

Quattro amici di lunga data ancora un po’ bambini e un bambino in arrivo. Un weekend di follia mette in cantiere una nuova vita, ma al tempo stesso smonta relazioni consolidate, mescola ruoli, rispolvera vecchi sentimenti, scatena crisi d’identità e svela scheletri nell’armadio. Ne succedono davvero di tutti i colori… In scena dal 9 al 26 gennaio al teatro Martinitt di Milano.

