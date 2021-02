Urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip contro la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. “Tuo figlio non guarda più la tv a causa di Giulia”, hanno urlato a Pretelli, un’informazione inventata di sana pianta. Ma la reazione nella Casa del GF non è stata quella che il soggetto in questione si aspettava.