Urne aperte da stamani: si vota in Calabria, all’ombra dell’astensionismo

Sedici ore per decidere chi dovrà governare la Calabria. Dalle 7 di stamani e fino alle 11 di questa sera, ci si può dunque recare alle urne per eleggere il nuovo presidente della Giunta e i componenti del Consiglio Regionale della nostra regione. Com’è noto, contemporaneamente si stanno svolgendo le consultazioni anche in Emilia Romagna. Dopo le 23, poi, inizieranno le operazioni di scrutinio. I calabresi chiamati al voto sono circa 1,8 milioni, ma l’ombra dell’astensionismo sembra aleggiare insistentemente intorno ai seggi elettorali: alle 12 il primo dato ufficiale sull’affluenza, a cui seguiranno quello delle 19 e, infine, l’ultimo rilevamento a chiusura (alle 23). A contendersi il posto di governatore nella nostra regione sono Francesco Aiello, appoggiato dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Calabria Civica; Pippo Callipo, sostenuto per il centrosinistra da Io Resto in Calabria , Partito Democratico e Democratici e Progressisti; Jole Santelli, appoggiata, per il centrodestra, da Jole Santelli Presidente, Forza Italia , Casa delle Libertà, Lega, Fratelli d’Italia e UdC; e Carlo Tansi con le sue tre liste Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita. [>] QUI tutte le informazioni su come votare

