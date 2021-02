Usa, Biden riunisce le famiglie separate dall’amministrazione Trump con 3 decreti sull’immigrazione

Tre provvedimenti necessari a spazzare via le norme restrittive volute dall’amministrazione Trump per “regolamentare” i flussi migratori negli Stati Uniti: è quanto deciso dal neo presidente Biden che ha così annunciato di voler far ricongiungere le famiglie separate nel 2018 quando centinaia di immigrati sono stati espulsi dal territorio americano lasciando altrettanti bambini da soli, lontani dai propri genitori.