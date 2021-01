Usa, la scritta “Trump” incisa sul dorso di un lamantino in Florida: taglia sui responsabili

È di cinquemila dollari la cifra promessa a chiunque individui il responsabile dello sfregio inferto a un lamantino, una specie di tricheco in via di estinzione, ritrovato nelle acque del fiume Homosassa, in Florida, con la scritta “Trump” incisa sul dorso. “I lamantini non sono cartelloni pubblicitari – ha affermato Jaclyn Lopez, direttore del Centro per la biodiversità – le persone non dovrebbero scherzare con questi animali fragili e tutelati per nessun motivo”.