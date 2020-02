Usa, presidenziali 2020: flop dem nelle primarie in Iowa tra caos e ritardi

Si apre all’insegna del caos la stagione delle primarie democratiche negli Stati Uniti, con un ritardo pesante sulla diffusione dei risultati dei caucus in Iowa. “Abbiamo rilevato delle incongruenze” ha spiegato la dirigenza del partito democratico. “L’integrità dei risultati è di primaria importanza. Ci sono stati dei ritardi nei risultati per controlli sulla qualità”. Il ritardo ha generato voci su un possibile hackeraggio, smentito dal partito. Ora si contano le schede a mano.

Secondo una fonte democratica, i risultati potrebbero non arrivare prima del pomeriggio italiano, quindi con un ritardo clamoroso. Intanto Bernie Sanders fa sapere di essere in testa, insieme a Pete Buttigieg, secondo i dati in suo possesso. Statistiche tutte da confermare.

Di certo, invece, c’è il successo di Donald Trump tra le fila repubblicane. Scontata la vittoria del tycoon, che nello Stato del Midwest fronteggiava due candidati minori: l’ex membro del Congresso Joe Walsh e l’ex governatore del Massachusetts Bill Weld. I caucus dell’Iowa segnano l’inizio ufficiale delle primarie per la corsa alla Casa Bianca. In palio per i democratici ci sono 41 delegati, meno del 2% del totale necessario per aggiudicarsi l’incoronazione del partito per la sfida all’attuale presidente.