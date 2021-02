Il piano di Guido Bertolaso per le vaccinazione anti Covid in Lombardia “è poco concreto” e “non tiene conto della variabile delle consegne delle dosi” e per questo “è destinato a non andare in porto così com’è e dovrà essere costantemente modificato”. A dirlo a Fanpage.it è Samuele Astuti, consigliere regionale e capo delegazione del Pd in commissione sanità al Pirellone.