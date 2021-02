Potrebbe tardare ancora la consegna di vaccini Pfizer a Napoli, riprogrammata per oggi dopo lo stop di ieri. Di nuovo a causa del maltempo, il viaggio è a rischio. Spunta l’ipotesi Malpensa, per poi trasportare le dosi in Campania con un volo interno o con mezzi su gomma. La Campania è la settima regione per dosi consegnate e la quinta per numero di vaccinati.