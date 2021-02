Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sembra aver trovato l’intesa con l’Ordine nazionale dei medici di famiglia per la somministrazione del vaccino anti-Covid: per ogni somministrazione ai medici di base dovrebbero andare 6,16 euro di rimborso. Così facendo l’Italia avrebbe 40mila vaccinatori in più: vediamo dove verranno inoculati questi vaccini, a chi e quali saranno.