Vaccini, in arrivo oltre 13 mila dosi AstraZeneca e Moderna. Tra le tappe, anche, Lamezia

Stanno per arrivare in Calabria i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la seconda consegna di vaccini AstraZeneca (9.300 dosi) e Moderna (3.900 dosi). Stanotte, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini AstraZeneca e Moderna per concludere il loro viaggio nelle prime ore della giornata di domani, sabato 13 febbraio, raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Castrovillari, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo.