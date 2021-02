Vaccino Covid Campania: prenotazioni, calendario, ultime notizie

Cominciata la campagna vaccinale in Campania: dopo i medici, gli infermieri, gli anziani e gli operatori sanitari delle rsa del territorio, i prossimi ad essere vaccinati contro il coronavirus saranno gli anziani over 80. Le prenotazioni per loro sono state attivate e le vaccinazioni cominceranno tra il 10 e il 15 febbraio. Ecco tutte le informazioni sulla campagna di vaccinazione anti Covid nella Regione Campania.