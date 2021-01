Dal 9 febbraio arriveranno 132mila dosi invece che 166mila. Una grana in più dopo gli ammanchi già annunciati dalle altre due case farmaceutiche. Polemico il commissario Domenico Arcuri: “Ci mancano 300mila dosi vaccino, non sono merendine. L’unico antidoto per uscire da una notte che dura un anno”