Vaccino Covid in Campania: ecco il piano di De Luca. Si parte a febbraio con gli anziani

Dovrebbe partire a febbraio 2021 la seconda fase delle vaccinazioni di massa contro il Coronavirus in Campania e in cima alla lista, nel piano allo studio dei tecnici della Regione, ci sono gli ultra 80enni. La prima fase delle vaccinazioni Covid con il Pfizer sta per essere conclusa in Campania. Sono quasi 100mila i vaccinati su una platea prevista di 155mila, tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e anziani delle case di riposo.