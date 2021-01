Vaccino covid, via oggi alle seconde dosi: Italia prima in Ue per vaccini somministrati



A 21 giorni esatti dal Vaccine-day, oggi tutti i primi vaccinati contro il coronavirus nel nostro Paese dovranno sottoporsi al richiamo previsto dai protocolli del vaccino covid Pfizer. intanto l’Italia raggiunge la soglia del milione e 120mila vaccinati covid ed è prima nell’Unione europea. Paura per i ritardi nelle consegne ma Pfizer assicura: “Tutto tornerà normale dal 25 gennaio”

