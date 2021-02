Valentina Vezzali è una gigante: il percorso sportivo italiano più vincente di sempre

Valentina Vezzali oggi compie 47 anni ma nei nostri occhi abbiamo ancora vive le sue immagini di vittoria soprattutto nelle diverse Olimpiadi a cui ha partecipato. Ha accompagnato e issato in alto lo sport azzurro per più di 20 anni, vincendo in varie fasi della sua carriera e della sua vita. A Tokyo una come lei ci mancherà per forza, ma speriamo che un po’ del suo spirito e della sua tecnica faccia ancora parte della nostra scuola di scherma.