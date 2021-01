Valeri arbitro del derby Inter-Milan, un solo precedente: “Da 4 in pagella”

Paolo Valeri è l’arbitro designato per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan in programma questa sera alle ore 20:45. Il direttore di gara della sezione di Roma 2, aveva già arbitrato un derby, in campionato, ad ottobre del 2012. Un precedente non proprio felice dato che in quella partita sia Allegri (che allenava i rossoneri) che Galliani (ex amministratore delegato del club milanista) si scagliarono contro la direzione dell’arbitro dopo i diversi errori in partita. La gara terminò 1-0 per i nerazzurri allenati da Stramaccioni.