Valerio Massimo Manfredi in prognosi riservata per una fuga di gas: si indaga per lesioni gravi



Restano gravi le condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi e di Antonella Prenner, i due scrittori trovati esanimi nell’appartamento al civico 71 di via dei Vascellari a Trastevere. Sulla vicenda indaga la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per lesioni gravi, al momento nessun nome.

