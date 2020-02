Vanessa Redgrave: 10 cose che non sai sull’attrice

Celebre attrice britannica, Vanessa Redgrave è estremamente popolare per la sua lunga filmografia, con la quale ha potuto affermare le proprie doti interpretative e la propria versatilità, lavorando al fianco di importanti registi e attori.

Durante la sua lunga e variegata carriera ha ottenuto numerosi tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore, che hanno dimostrato la grande attenzione della critica per le sue interpretazioni ricche di fascino e grande classe.

Ecco 10 cose che non sai di Vanessa Redgrave.

Vanessa Redgrave: i suoi film

1. Ha recitato in numerosi lungometraggi. La Redgrave esordisce al cinema nel 1966 con il film Un uomo per tutte le stagioni, per poi raggiungere fama internazionale recitando nello stesso anno in Blow-Up (1966). Recita poi in film come Morgan matto da legare (1966), Un tranquillo posto di campagna (1968), Isadora (1968), Drop Out (1970), Maria Stuarda, regina di Scozia (1971), La vacanza (1971), Assassinio sull’Orient Express (1974), Giulia (1977), Il segreto di Agatha Christie (1979), Sing Sing (1983), I bostoniani (1984), Il mistero di Wetherby (1985), Diceria dell’untore (1990), Casa Howard (1992), La casa degli spiriti (1993), Little Odessa (1994), Mission: Impossible (1996), Il senso di Smilla per la neve (1997), Wilde (1997) e Ragazze interrotte (1999).

2. Dal 2000 continua a recitare al cinema. A partire dal nuovo millennio la Redgrave si è distinta per aver recitato per alcuni dei più apprezzati film degli ultimi anni. È infatti tra i protagonisti di La promessa (2001), per poi prendere parte a Delitto e castigo (2002), La contessa bianca (2005), Espiazione (2007) Letters to Juliet (2010), Coriolanus (2011), Anonymous (2011), The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca (2013), Foxcatcher (2014), Il segreto (2016) e Le stelle non si spengono a liverpool (2017).

3. Ha diretto un documentario. Nel 2017 l’attrice compie il suo esordio alla regia con un film documentario, intitolato Sea Sorrow – Il dolore del mare. Questi è un esame storico dell’ancora attuale crisi dei migranti, portato avanti attraverso immagini e video di repertorio, interviste ed una voce narrante che illustra le vicende di cui si tratta nel corso dell’opera.

Vanessa Redgrave: i film e le serie per la TV

4. Ha preso parte a diverse produzioni televisive. L’attrice esordisce in televisione con il film Sogno di una notte di mezz’estate (1959), per poi partecipare ad opere come Fania (1980), Un uomo per tutte le stagioni (1988), Che fine ha fatto Baby Jane (1991), Women (2000), e Guerra imminente (2002). Ha invece preso parte alle serie A Picture of Katherine Mansfield (1973), Wagner (1981-1984), Nip/Tuck (2004-2009) Black Box (2014) e L’amore e la vita – Call the Midwife (2012-in corso).

Vanessa Redgrave e Franco Nero

5. Ha lavorato in diversi film del regista. Agli inizi della sua carriera l’attrice dà vita ad un sodalizio con il regista italiano Franco Nero. Lavorerà con lui per i film Un tranquillo posto di campagna, Drop Out, e La vacanza, che le permettono di acquistare una prima popolarità come attrice.

6. Si sono sposati. Durante il loro sodalizio artistico a cavallo tra il 1968 e il 1971, i due vivono una breve relazione sentimentale da cui nasce Carlo, nel 1969. La Redgrave e Nero si ritroveranno decenni dopo, nel 2006, decidendo di sposarsi. La coppia mantiene segreto il loro matrimonio, rivelandolo soltanto nel 2009.

Vanessa Redgrave in Il segreto

7. Ha avuto un ruolo nell’apprezzato film di Jim Sheridan. Tra gli ultimi ruoli più noti dell’attrice vi è quello di Roseanne McNulty nel film Il segreto. Nel film il suo personaggio è un’anziana donna confinata in un ospedale psichiatrico, che riceve la visita di un medico che stabilirà se può essere rilasciata o meno. Accusata di infanticidio, nel procedere con il suo racconto la donna porterà a galla una sconvolgente verità.

Vanessa Redgrave e gli Oscar

8. Ha ricevuto diverse nomination. La Redgrave vanta un totale di sei candidature all’ambito premio Oscar. La prima fu come miglior attrice protagonista per Morgan matto da legare, e nella stessa categoria fu nominata di nuovo per Isadora e Maria Stuarda, regina di Scozia e I bostoniani. Nel 1978 fu nominata invece come miglior attrice non protagonista per Giulia, vincendo il premio. Venne poi nominata nuovamente in tale categoria per il film Casa Howard.

Vanessa Redgrave e sua figlia

9. Ha avuto una figlia dal suo primo matrimonio. Dal 1962 al 1967 l’attrice è stata sposata con il regista Tony Richardson, con il quale ha dato alla luce la figlia Natasha. Nel marzo del 2009 quest’ultima ha un incidente sulle piste da sci, perdendo la vita. È questo un lutto che segnerà profondamente l’attrice negli anni a venire.

Vanessa Redgrave: età e altezza

10. Vanessa Redgrave è nata a Londra, Inghilterra, il 30 gennaio 1937. L’attrice è alta complessivamente 180 centimetri.

