In relazione alla varianti del Coronavirus, soprattutto quelle segnalata in Gran Bretagna, Brasile e Sudafrica, la Regione Campania ha fatto sapere che, chi dovesse recarsi in questi Paesi per lavoro o per altre motivazioni, ha l’obbligo di segnalarlo all’Asl di competenza. Inoltre la Regione chiede che queste persone “vengano inserite nei piani vaccinali”.