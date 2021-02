Federica Cappelletti è intervenuta nel corso della puntata di Domenica Live trasmessa il 28 febbraio. La vedova di Paolo Rossi ha commentato, indignata, il furto dei cimeli del campione custoditi allo stadio di Vicenza: “Ci domandiamo come mai questo sfregio alla memoria di Paolo. Veramente non c’è pace. Ci hanno preso di mira. Lasciatelo riposare in pace”.