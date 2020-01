Venom 2: ecco i possibili piani di Carnage e Shriek

Mentre continuano le riprese di Venom 2 presso gli studi Leavesden in Inghilterra, sono emersi online alcuni nuovi dettagli sul ruolo che Cletus Kasady (Woody Harrelson) e Frances Louise Barrison (Naomie Harris)- meglio conosciuti come Carnage e Shriek – potrebbe avere nel film.

Stando a quanto riportato da HN Entertainment (via ComicBookMovie), quando incontreremo per la prima volta Cletus nel sequel, questi sta per essere condannato a morte dallo stato della California per una serie di omicidi commessi in passato. Tuttavia, le cose cambiano quando Cletus riesce a fuggire dall’istituto Ravencroft insieme a Frances, anch’essa rinchiusa all’interno della struttura.

Sembra che Kasady non sarà ancora il terrificante simbionte alieno quando riuscirà a scappare da Ravencroft: ecco perché, come ipotizzano da alcune recenti indiscrezioni, il sequel di Venom esplorerà il passato dell’antagonista dell’Uomo Ragno, mostrandoci ad esempio l’orfanotrofio che ha incendiato da bambino (come già anticipato da alcune foto dal set diffuse tempo fa da Tom Hardy).

Potrebbe anche darsi che sarà proprio Eddie Brock a collegare tra loro gli omicidi del quale è stato accusato Cletus: ecco perché, una volta evaso dall’istituto, Kasady potrebbe preparare la sua vendetta.

Come già annunciato dal finale del precedente capitolo, in Venom 2 assisteremo allo scontro tra il simbionte e Cletus Kasady, aka Carnage, uno degli antagonisti più celebri dei fumetti su Spider-Man.

Nel cast del sequel anche Michelle Williams (Fosse/Verdon) nei panni di Anne Weying, Woody Harrelson (Zombieland: Double Tap) nei panni di Cletus Kasady/Carnage e Naomie Harris (No Time to Die) nei panni di Shriek e l’attore inglese Stephen Graham.

Nel frattempo è stato ufficializzato anche il nome di Robert Richardson in qualità di direttore della fotografia. “Ciò che era rimasto inesplorato nel primo film esploderà nel secondo, soprattutto grazie al personaggio centrale” ha dichiarato Richardson, “Ma ora abbiamo Woody Harrelson, che ovviamente farà la sua grande entrata, vedremo cos’altro accadrà con la collaborazione tra Sony e Marvel.”

Vi ricordiamo che Tom Hardy tornerà a interpretare Eddie Brock anche nel sequel di Venom, progetto già in sviluppo dopo l’inaspettato successo al box office dello scorso autunno, e a confermarlo è stata la produttrice Amy Pascal.

