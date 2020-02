Venom 2 esplorerà il rapporto tra il simbionte e Carnage

Venom 2 esplorerà il rapporto tra il simbionte e Carnage

Il 2020 sarà un anno particolarmente impegnato per Andy Serkis. Oltre alle riprese di The Batman, l’atteso cinecomic DC di Matt Reeves in cui avrà il ruolo di Alfred Pennyworth, l’attore sarà anche impegnato sul set di Venom 2, il sequel del cinecomic Sony con protagonista Tom Hardy, che segnerà ufficialmente la sua terza esperienza dietro la macchina da presa (dopo Ogni tuo respiro e Mowgli – Il figlio della giungla).

In occasione dei BAFTA 2020, è stato proprio Andy Serkis ad aver aggiornamento brevemente su Venom 2, parlando di ciò che i fan dovranno aspettarsi dal nuovo film. Ai microfoni di Digital Spy, l’attore/regista ha spiegato: “Sapete, non posso parlare tanto del film… lo so, è noioso! Posso dire però che siamo già da 40 giorni impegnati sul set e che è tutto veramente elettrizzante.”

Serkis ha poi aggiunto: “Abbiamo il magnifico Tom Hardy, che sarà ovviamente il centro del film. Approfondiremo quello che sarà il suo rapporto con un personaggio in particolare… una nemesi… questo è tutto quello che posso dire.”

La nemesi a cui fa riferimento Andy Serkis è ovviamente Cletus Kasady, l’ater ego di Carnage interpretato da Woody Harrelson. Sappiamo che nel film apparirà anche Frances Louise Barrison, alter ego di Shriek e principale interesse amoroso di Carnage, che sarà interpretata da Naomie Harris.

LEGGI ANCHE – Venom 2: un riferimento alle origini di Carnage nelle nuove foto dal set

Come già annunciato dal finale del precedente capitolo, in Venom 2 assisteremo allo scontro tra il simbionte e Cletus Kasady, aka Carnage, uno degli antagonisti più celebri dei fumetti su Spider-Man.

Nel cast del sequel anche Michelle Williams (Fosse/Verdon) nei panni di Anne Weying, Woody Harrelson (Zombieland: Double Tap) nei panni di Cletus Kasady/Carnage, Naomie Harris (No Time to Die) nei panni di Shriek e l’attore inglese Stephen Graham.

Nel frattempo è stato ufficializzato anche il nome di Robert Richardson in qualità di direttore della fotografia. “Ciò che era rimasto inesplorato nel primo film esploderà nel secondo, soprattutto grazie al personaggio centrale” ha dichiarato Richardson, “Ma ora abbiamo Woody Harrelson, che ovviamente farà la sua grande entrata, vedremo cos’altro accadrà con la collaborazione tra Sony e Marvel.”

Vi ricordiamo che Tom Hardy tornerà a interpretare Eddie Brock anche nel sequel di Venom, progetto già in sviluppo dopo l’inaspettato successo al box office dello scorso autunno, e a confermarlo è stata la produttrice Amy Pascal.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.