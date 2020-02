Venom 2: il primo video dal set con Carnage/Cletus Kasady

A post shared by msmugler (@msmugler) on Feb 16, 2020 at 11:31pm PST

Dopo la prima foto rubata dallo stesso Tom Hardy, ecco un video dal set di Venom 2 in cui vediamo Woody Harrelson che interpreta Cletus Kasady/Carnage, nel prossimo film diretto da Andy Serkis. View this post on Instagram @woodyharrelson taking a few for the team in signature style… . . #venom2 #venom #stonerfantasy #carnage #sanfrancisco […]

