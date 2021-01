Chi indaga sull’omicidio di Veronica De Nitto è quasi sicuro che il killer abbia appiccato il fuoco all’appartamento per coprire le sue tracce. I vigli del fuoco sono intervenuti inizialmente su segnalazione di un incendio, in seguito hanno trovato il corpo senza vita della 34enne. Al momento l’omicida non è stato ancora catturato.