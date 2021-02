Verso il nuovo Dpcm anti-Covid: come potrebbe cambiare la lotta alla pandemia con il governo Draghi

Oggi il Consiglio dei ministri si riunirà per dare forma al nuovo Dpcm anti-Covid, che stabilirà l’impianto normativo della lotta alla pandemia nel Paese. Quindi le restrizioni, i ristori economici alle attività colpite dalle chiusure, le regole per frenare i contagi. Nel fine settimana, intanto, le Regioni hanno preparato un documento con le loro richieste che sarà portato al tavolo oggi. E intanto si conferma la proroga del blocco agli spostamenti tra le Regioni per altri 30 giorni.