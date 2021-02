L’Inter è già proiettata verso la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. I nerazzurri, che hanno perso l’andata della semifinale in casa, per la gara dell’Allianz Stadium ritroveranno Hakimi e Lukaku ma dovranno fare a meno di due giocatori ammoniti questa sera, che erano diffidati, e che saranno squalificati in vista del match di Torino.