VERSO LE ELEZIONI REGIONALI Guido Leone chiede ai candidati più attenzione al mondo della scuola

VERSO LE ELEZIONI REGIONALI Guido Leone chiede ai candidati più attenzione al mondo della scuola

Lente Locale

R. & P.

Siamo verso la fase finale della campagna elettorale e finora non si è

sentito parlare quasi per niente di scuola nella stragrande maggioranza dei dibattiti politici, come se

il mondo dei ragazzi e dei giovani non esistesse e come se l’istruzione e la

cultura, con la promessa di cittadinanza alle nuove generazioni, sia di un

mondo alieno. Mai come in questa tornata elettorale la politica sembra- anzi è-

distante dalla vita vera. Quella che incontri al mercato, davanti alla scuola, tra

la gente di strada insomma. Vai

a sapere che cosa pensano i candidati allo scranno dell’assise regionale della

scuola, al di là delle parole d’ordine, della

scuola viva, che sta in trincea nei paesi collinari e montani, nelle perierie

urbane della Calabria, dei risultati che hanno prodotto venti anni anni di

politiche scolastiche nefaste condotte in modo bipartisan dai vari ministri.

La

scuola di Reggio e della Calabria, intesa come strumento strategico di crescita

del capitale umano in funzione dello sviluppo del territorio,, non ha mai avuto

complessivamente su di sé l’attenzione della rappresentanza politica.

Mentre

i vari indicatori sulla qualità del nostro sistema scolastico ci restituiscono

severi aspetti di criticità riassumibili in:

–

una crisi nei risultati scolastici che si manifesta già nella scuola

dell’obbligo e che sembra prefigurare successivi scacchi formativi;

–

una stratificazione sociale nelle scelte tra i diversi indirizzi della scuola

secondaria superiore, che si ripercuote nei livelli di apprendimento;

–

l’emergere di un disagio sottile, di una difficoltà a coinvolgere fino in fondo

gli allievi nella loro esperienza scolastica,testimoniato dal fenomeno dei

debiti scolastici, che, comunque, indica un rapporto non positivo con gli

apprendimenti scolastici(matematica, italiano, lingua straniera,ecc.);

–

tendenza alla licealizzazione del sistema scolastico.

La

nostra regione, poi, esibisce i dati più

sconfortanti in materia di sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.

A ciò si aggiunge la permanenza di squilibri territoriali: è stato più volte

rimarcato che molti comprensori delle aree interne della Calabria sono tagliati

fuori da una offerta formativa extra-curricolare per la mancanza dei servizi, trasporti

in particolare, che penalizzano la partecipazione degli studenti alle attività

pomeridiane che le istituzioni scolastiche pongono in essere per il

completamento del percorso educativo. Questo stato di cose non assicura equità

e qualità. Non garantisce il diritto allo studio per tutti.

Discutibili

i processi di dimensionamento che in questi anni non hanno tenuto conto delle peculiarità territoriali,

dei bisogni formativo/educativi di determinate aree a rischio della regione, che

non hanno razionalizzato i processi di accorpamento delle singole scuole in

termini di moderna consortilità intercomunale,come avviene per altro genere

indispensabile di servizi alla comunità;

E’

sul territorio che si misura la capacità della politica ad affrontare i nodi

strutturali di un sistema scolastico come il nostro che manifesta delle

criticità ormai consolidate che vanno dal gap nei livelli di apprendimento tra

i nostri studenti e il resto del Paese alla qualità dei nostri edifici

scolastici.

Ma

non ci si sofferma mai però a fare una attenta analisi sul perché di tali

risultati per poi avviare una seria ricostruzione della scuola con investimenti

seri e reali, anche in termini di risorse umane, ancorchè necessari in un

territorio che denuncia alti tassi di dispersione, di analfabetismo primario e

di ritorno e dove la cultura della illegalità è peraltro molto diffusa.

Ritengo

che sia indispensabile riscrivere una nuova legge quadro perun sistema regionale di istruzione e

formazione professionale che preveda l’istituzione: di una Autorità regionale

per l’orientamento continuo, a garanzia del diritto all’orientamento; una Scuola

regionale per l’Orientamento, che si occupi di fornire percorsi di

aggiornamento e formazione sulle tematiche specifiche destinati al personale

della pubblica amministrazione impegnato in funzioni di orientamento; un Osservatorio

Regionale delle professioni, finalizzato a promuovere la costituzione di una

banca dati delle figure professionali; la Conferenza annuale dei servizi

sull’educazione, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, partecipata da

tutti i soggetti che in Calabria concorrono al sistema educativo, e finalizzata

al confronto sulle strategie formative funzionali allo sviluppo sociale, culturale

ed economico della nostra regione(esperienza mai realizzata finora); attuazione

periodica degli Stati Generali per la Scuola, finalizzati ad assicurare un raccordo efficace tra la Scuola ed il mondo del

lavoro.

Mondo

della scuola e pianeta del governo regionale,nelle sue varie declinazioni,non

hanno mai realizzato un dialogo in questi termini. Eppure, è assodato che

maggiori possibilità occupazionali vengono garantite da quelle scuole che sono

inserite in una filiera formativa che metta insieme distretti industriali, ricerca

delle imprese e buoni istituti tecnici e professionali. Mare, montagna,

turismo, agricoltura, nuove fonti di

energia, solo per citare alcuni dei settori strategici di sviluppo della nostra

regione. La strategia d’intervento che qui si vuole evidenziare è basata in

primo luogo su una attenta conoscenza del contesto territoriale e socio

culturale e l’adozione di strumenti differenziati a seconda degli ambiti e dei

destinatari.

Non

abbiamo visto per esempio, particolari politiche incentivanti per gli istituti

professionali alberghieri e turistici o per gli istituti artistici. Intendo

sottolineare che c’è una vocazione specifica di determinati ambiti del

territorio regionale che va individuata e stimolata. Cioè se un territorio è

naturalmente vocato per uno sviluppo turistico o agricolo la strategia

politico-amministrativa deve agevolare tale crescita lungo tutta la filiera che

parte dalla formazione e fino all’inserimento nel locale mercato del lavoro.

Politiche

scolastiche, politiche culturali, politiche sociali e del lavoro devono essere

assolutamente integrate. Non possono essere scollegate come è stato fino ad

oggi.

Penso che la nuova Amministrazione

regionale calabrese che verrà fuori dalla prossime elezioni debba interpretare questa fase in termini di

grande responsabilità e grande lungimiranza ed assumere questo tema non per le

implicazioni di potere, per i posi­zionamenti o

per le interferenze possibili, ma come fattore fonda­mentale per

conseguire risultati importanti sul piano dello sviluppo e della civiltà.

Allora,

la Regione Calabria ha oggi sicuramente l’obiettivo di recuperare un

protagonismo forte in questo campo, di esprimere una politica per l’istruzione

nel ri­spetto delle autonomie e produrre una politica significa innanzi tutto

portare un dibattito che è utile e fondamenta­le che si sviluppi sul piano

politico, culturale e sociale. I tempi sono maturi per un serio nuovo confronto politico –

istituzionale, atteso che in questo ultimo decennio non si è nemmeno realizzata

una conferenza interistituzionale sui

temi della scuola e dell’istruzione e delle linee di sviluppo socio-economico

della regione verso cui orientare magari nuovi profili formativi in uscita dal sistema

scolastico e universitario degli studenti calabresi. Certo l’Ufficio scolastico

regionale per la Calabria ci ha messo anche del suo con la scarsità delle

iniziative sul territorio calabrese. Il nostro pianeta scuola è sfilacciato da

un bel po’, ogni scuola va a ruota libera e di direttive oltre che di presenze

istituzionali strategiche sul territorio se ne vedono ben poche e finalizzate

ad atti prevalentemente burocratici. Abbiamo avuto tempi migliori!

Reggio

Calabria 20/1/2020

prof. Guido Leone

già

Dirigente tecnico U.S.R. Calabria

VERSO LE ELEZIONI REGIONALI Guido Leone chiede ai candidati più attenzione al mondo della scuola

Lente Locale