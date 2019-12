VERSO LE REGIONALI 2020 Giuseppe Romeo (FI) spiega le ragioni della sua candidatura

E’ ufficiale! Sono candidato per l’elezione del consiglio regionale della Calabria nella lista di Forza Italia, il partito in cui sono cresciuto e mi sono formato politicamente. È un momento importante per me e non nascondo l’emozione, unitamente al senso di responsabilità.

La candidatura è maturata nel tempo, è stata meditata e decisa con i miei tanti amici e sostenitori. Stanno ora scorrendo davanti ai miei occhi tutti i momenti che mi hanno portato sin qui. Dai meravigliosi anni della politica universitaria, all’attività nel movimento giovanile e alle tante battaglie nel partito. Sono stato, infatti, componente del CNSU, l’istituzione più importante di rappresentanza universitaria e successivamente ho ricevuto la nomina di presidente nazionale degli Studenti per le Libertà. Sono coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani e membro della direzione Nazionale del movimento stesso. In FI ricopro la carica di componente della direzione provinciale di Reggio Calabria e faccio parte, altresì, dell’ufficio di presidenza regionale.

Dopo tanto tempo ho scelto di tornare nella mia terra, molti giovani sono stati costretti ad andarsene ma la Calabria ha bisogno di noi.Oggi sono pronto ad offrire le mie idee per un rinnovamento totale della politica regionale, con tutta la forza della mia età, del mio entusiasmo, e, perdonatemi l’immodestia, delle capacità politiche maturate con sacrificio nell’agone dei “campi di battaglia” delle precedenti esperienze politiche. Sono quotidianamente tra la gente con cui mi confronto costantemente. Il rapporto umano è per me fondamentale nella vita, come nella politica. Mi sento di poter dare tutto me stesso per contribuire al nostro riscatto, dimostrando che la Calabria e i calabresi possono e devono rialzarsi con i propri mezzi.

Ora però tocca a tutti noi volerlo, scegliendo decisamente il cambiamento. Datemi fiducia, non vi deluderò. Accompagnatemi in questa avventura e assieme offriremo le tanto desiderate risposte alle speranze dei calabresi.

